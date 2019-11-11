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Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

Bursa'da çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda özel harekat timlerinin açılmayan kapıları kırarak girdiği evlerde narkotik polisi evleri didik didik aradı.Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

11.11.2019 09:14 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:16
Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile 10 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNDEN NEFES KESEN BASKIN
Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı.

Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

Narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi.

Bursa’da bin polisle şafak operasyonu! Özel harekat kapıları böyle kırdı

SOKAK VE CADDELER ABLUKA ALTINA ALINDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen ve suç oranının daha fazla olduğu çok sayıda sokak ve cadde de denetim noktası oluşturdu.

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