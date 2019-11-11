Başkan Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğini başlattı
Başkan Erdoğan, "11 milyon ağaç: Bugün fidan, yarın nefes" programına katıldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, fidanlara can suyu verdi. Daha sonra bir konuşma yapan Erdoğan, "Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 milyon ağaç: Bugün fidan, yarın nefes" programı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Batıkent Çakırlar mevkisinde dikilen fidanlara can suyunu verdi.
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak "11 milyon fidan dikimi" etkinliği saat 11.11'de Ankara'dan başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 milyon fidan dikimi" töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olma ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Ülkemizin dört bir yanında fidan dikimine katılan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların, ülkemiz, milletimiz ve 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bakanımız ve ekibini, fidanların dikiminde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. "Geleceğe Nefes" seferberliğimiz dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar kitabı yetkilileri tarafından takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 11 Kasımın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladık. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.
Dede Korkut ağacı ne güzel anlatıyor. Atalarımız "ağaç dalıyla gürler" diyor, diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. İstiklaline ve istikbaline karşı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle tarih yazıyor, ekonomide tarih yazıyor. Burada olduğu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme konusunda da tarih yazıyor.