Başkan Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğini başlattı

Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların, ülkemiz, milletimiz ve 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bakanımız ve ekibini, fidanların dikiminde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. "Geleceğe Nefes" seferberliğimiz dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar kitabı yetkilileri tarafından takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 11 Kasımın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladık. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.