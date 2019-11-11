15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikata Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar da katıldı.
11.11.2019 09:10
- Son Güncelleme: 11.11.2019 09:18
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