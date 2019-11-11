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15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikata Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar da katıldı.

11.11.2019 09:10 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:18
15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel! Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı.

Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.

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