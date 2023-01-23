Bursa TOKİ kura çekimi CANLI İZLE YOUTUBE | www.toki.tv KURA CANLI İZLEME EKRANI | 23 Ocak 2023 TOKİ Bursa 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ...
Bursa TOKİ kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa TOKİ kurasını canlı izlemek isteyen vatandaşlar se arama motorlarına yöneldi. E-devlet üzerinden sorgulanacak sonuçlar aynı zamanda toki.tv internet adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. 2+1, 3+1 daireler için çekilen kuranın sonuçları haberimizde yer alacak. TOKİ kura takvimine göre bugün itibariyle TOKİ Isparta ve Bursa kuraları gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi ve tüm merak edilenler...
23.01.2023 10:07 - Son Güncelleme: 23.01.2023 10:07
BURSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE
Bursa TOKİ kura sonuçları www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.