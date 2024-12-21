Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.