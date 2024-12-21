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Beşiktaş'ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

İstanbul Beşiktaş'ta yolcuya sinirlenen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracı bırakıp indi. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför küfrederek çantasını yere fırlattı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:09
Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

İstanbul Beşiktaş'ta yolcuya sinirlenen bir İETT otobüs şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp indi.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

ŞOFÖR 'GİTMİYORUM' DEYİP ARAÇTAN İNDİ

Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

O sırada durumu farkeden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum" diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı.

Beşiktaş’ta İETT şoförü yolcuya sinirlenip indi: Polis iknaya çalıştı

Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.