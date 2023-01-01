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2023'ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! Milli Piyango kime, hangi ile çıktı? İşte 200 MİLYON TL'nin sahibi!

Yeni yılın en talihlisi belli oldu. Birçok kişi Milli Piyango yılbaşı çekilişinin hangi ile ve kime çıktığını araştırıyor. İşte detaylar..

takvim.com.tr
01.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 01.01.2023 09:04
İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

Yeni yılın en talihlisi belli oldu. 200 milyon TL büyük ikramiyenin hangi ile ve kime çıktığı oldukça merak ediliyor. Yeni yıla milyoner olarak girdiler! Peki, 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? 200 milyon TL hangi ile çıktı? İşte detaylar...

İŞTE 200 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA

6530303

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

200 MİLYON TL'NİN SAHİBİ KİM?

Milli Piyango 6530303 numaralı bilete çıktı.

İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Büyük ikramiye çeyrek bilete Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi, Millipiyangoonline.com'dan alınan biletlere çıktı

İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da başladı. Amorti çekilişi ise saat 23.15'te başladı. Çekiliş sonucu amorti kazanan numaralar 0 ve 6 oldu.

İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

200.000.000 TL ikramiye kazanan numara
6530303
İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

5424303, 5839489

2.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

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