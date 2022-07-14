Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! 16-45 yaş arası dikkat!

2022 İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.