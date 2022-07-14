Bu eğitime katılanlara 5.398 TL cep harçlığı! İŞKUR hem harçlık veriyor hem meslek sahibi yapıyor! 16-45 yaş arası dikkat!
İŞKUR tarafından açılan yeni programla meslek eğitimi verilecek. Bu kapsamda eğitim alan kişiler anında istihdam edilecek. Eğitim süresi boyunca ise 5.398 TL cep harçlığı verilecek. İŞKUR eğitim programı başvuru şartları ve açık eğitimler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
2022 İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.
Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.