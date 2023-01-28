Bu soğuk iliklerinize işleyecek! Meteoroloji'den kırmızı alarm! 'Kar gelsin hava yumuşasın' diyene kötü haber! Son yılların en fenası geliyor...
Yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının olmaması ve kuraklık korkusu sebebiyle vatandaşlar karın ne zaman yağacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava sisteminin geleceğini açıkladı. Havaların bugün itibariyle soğuması birçok kişiyi meraklandırdı. Karın gelmesi ve havaların yumuşaması için birçok kişi resmen gün sayıyor. İşte güncel hava durumu ve karın yağacağı tarih...
28.01.2023 16:39 - Son Güncelleme: 28.01.2023 16:47
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşanacak kar yağışı için uzmanlardan uyarı geldi. Soğuyan havaların ardından güncel hava durumu merak ediliyor. İşte 28, 29 ocak hava durumu...
13 İL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Kayseri, Malatya, Muş, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Van ve Şırnak için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.