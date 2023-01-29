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Haberler Güncel CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

Son dakika haberi | CHP'li İBB'nin Başakşehir'e yapılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmamasının ardından şimdi de bir başka CHP'li belediye aynı skandala imza attı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehre inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını ve altyapısını yapamadı. Başkan Erdoğan, tüm işlerin bakanlıklarca bitirilmesi talimatını verdi.

29.01.2023 07:15 - Son Güncelleme: 29.01.2023 07:24
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

Halka kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini ulaştıran şehir hastanelerine karşı CHP'li belediyelerin takındığı tavır, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden bağlantı yollarını bütçe olmadığı bahanesiyle yapmamasına benzer bir durum bu kez Aydın'da yaşanıyor.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili şimdiye kadar bir çalışma yapmadı.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

Hastanenin inşa edildiği bölgede asfalt yol bulunmazken, Başkan Çerçioğlu belediyenin sorumluluk alanında olmasına rağmen bu konuda hiçbir adım atmadı.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Bunun üzerine devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.

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