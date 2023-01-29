CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi
Son dakika haberi | CHP'li İBB'nin Başakşehir'e yapılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmamasının ardından şimdi de bir başka CHP'li belediye aynı skandala imza attı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehre inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını ve altyapısını yapamadı. Başkan Erdoğan, tüm işlerin bakanlıklarca bitirilmesi talimatını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden bağlantı yollarını bütçe olmadığı bahanesiyle yapmamasına benzer bir durum bu kez Aydın'da yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili şimdiye kadar bir çalışma yapmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Bunun üzerine devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.