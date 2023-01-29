CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir hastanesine yol yapmadı! Başkan Erdoğan talimat verdi Bakanlık işi üstlendi

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.