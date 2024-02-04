Bu sefer ağzınız açık kalacak! The Simpsons Apple Vision Pro'yu da tahmin etmiş! 8 sene önceden bugünü nişan aldılar

11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, Koronavirüs gibi olayları daha önce bilen The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu.The Simpsons, Apple'ın son çıkardığı Apple Vision Pro'yu 8 yıl önceki bir bölümde göstererek hayranlarını bir kez daha şaşırttı. İşte ağzınızı açık bırakacak o bölüm...