Bu sefer ağzınız açık kalacak! The Simpsons Apple Vision Pro'yu da tahmin etmiş! 8 sene önceden bugünü nişan aldılar

11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, Koronavirüs gibi olayları daha önce bilen The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu.The Simpsons, Apple'ın son çıkardığı Apple Vision Pro'yu 8 yıl önceki bir bölümde göstererek hayranlarını bir kez daha şaşırttı. İşte ağzınızı açık bırakacak o bölüm...
The Simpsons'un şaşırtıcı tahmin yeteneği bir kez daha gün yüzüne çıktı! 8 yıl önce yayınlanan bir bölümde, Apple'ın bugün tanıttığı Vision Pro teknolojisinin benzeri görünüyor. Bu kez Apple Vision Pro'nun kullanımıyla ilgili bir sahne izleyenleri şaşkına çevirdi.
The Simpsons hayranları bir kez daha dizinin şaşırtıcı bir tahmin yeteneğini keşfetti.
8 yıl önce yayınlanan belirli bir bölümde, Apple'ın bugün piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro'nun bir öncülü gibi görünen bir teknolojinin kullanıldığını fark ettiler.