Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları
Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partiler adaylarını bir bir açıklarken, araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarını duyurmaya başladı. Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı, son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını A Haber ekranlarında duyurdu. Peki bu pazar seçim yapılsa hangi parti ne kadar oy alır? Hangi parti hangi ilde önde? İstanbul'da hangi parti önde? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları...
6 Aralık 2018 Perşembe, 10:50:44 Güncelleme: 10:58:23
Yerel seçim anketleri bir bir paylaşılırken, İstanbul seçimleri için son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı açıkladı.
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