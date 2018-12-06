Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partiler adaylarını bir bir açıklarken, araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarını duyurmaya başladı. Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı, son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını A Haber ekranlarında duyurdu. Peki bu pazar seçim yapılsa hangi parti ne kadar oy alır? Hangi parti hangi ilde önde? İstanbul'da hangi parti önde? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları...

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:50:44 Güncelleme: 10:58:23
Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

Yerel seçim anketleri bir bir paylaşılırken, İstanbul seçimleri için son yapılan anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını Konsensüs Araştırma'nın sahibi Murat Sarı açıkladı.

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Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

A Haber'e konuk olan Sarı, canlı yayında son yaptıkları 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı'yla ilgili araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

28-31 Kasım tarihlerinde yapılan araştırmanın 500 kadın ve 500 erkeğin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

Araştırmada 'Bu pazar seçim olsa İstanbul'da kime oy verirsiniz?' sorusu yönlendirilirken, ittifak yapılması halinde ve partilerin aday çıkarmaması durumunda oy oranlarının nasıl olacağı değerlendirildi.

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte AK Parti, MHP, CHP son oy oranları

Araştırmada sorulan sorular ve alınan yanıtlara göre İstanbul'da partilerin oy oranları şöyle;

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