Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partiler de adaylarını bir bir açıklıyor. Peki hangi parti hangi ilde önde? Bu pazar seçim yapılsa kimler ne kadar oy alır? İşte A Haber ekranlarında ele alınan son kamuoyu araştırmasının sonuçları...
Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?06 Aralık 2018, Perşembe
- Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?
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