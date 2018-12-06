Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır? 06 Aralık 2018, Perşembe

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partiler de adaylarını bir bir açıklıyor. Peki hangi parti hangi ilde önde? Bu pazar seçim yapılsa kimler ne kadar oy alır? İşte A Haber ekranlarında ele alınan son kamuoyu araştırmasının sonuçları...

