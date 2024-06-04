Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: "LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor"

1 Başkan Erdoğan, 4 Haziran Salı günü Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilota rahmet dileyerek başladığı konuşmasını Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi, yargı paketi konuları ile sürdürdü. Öte yandan satır başlarında aile meselesinin önemine de dikkat çeken Başkan Erdoğan ''Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz.'' diyerek sapkın LGBT akımının toplumun belirli kesimlerine yayılarak aile yapısının bozulduğunu ve en ağır saldırılara maruz kaldığını söyledi.

2 "LGBT DAYATMASI, FAŞİZMİ DAHİ ARATIYOR" Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: