Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı savaşçı İHA'lar...

S-400 SİSTEMLERİ HAZIR MI?

İlk sistemin unsurlarının geldiğini söyledik. Nisan 2020 konulan hedef. Kurulması, eğitimlerinin, testlerinin yapılması gibi bir süreç var. Böylesine sofistike bir sistemin, bir de anlayış olarak Türkiye'nin alışık olmadığı bir sistemin devreye alınması zaman alacak.

İki konu var, NATO sistemine entegre edilmesi meselesi. Biz bunu NATO sistemine entegre etmeyeceğimizi, tek bölgeyi koruyacak sistem olacağını söyledik.

Anadolu gemisi, yapımı devam etmekte. Geminin içinde havuzumuz var. Üstte helikopter, uçak konuşlandırıyorsunuz. Uçak hangarınız var, çıkarma gemilerinin olduğu havuzunuz var. Gemimiz inşallah gelecek sene sonunda hizmete alınacak.