Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı savaşçı İHA'lar...
STM tarafından yürütülen Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirme (KERKES) Projesi, Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larını üretiyor. Savaşçı İHA'lar Mehmetçik'in caydırıcı güçlerinden biri olacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından projenin geldiği son aşamayı gösteren video paylaştı. Demir'in paylaşımında,"Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık." ifadelerine yer verildi.
YAPAY ZEKALI İHA'LAR
Bir sürü İHA konsepti görecekler. Yapay zeka katılmış İHA'lar bunlar. Bir tanesi komuta edecek belki onlara. Eğer operasyon bölgenizde bu İHA'larda yüklenmiş haritalarla, zemini karşılaştırıp bulabilecek, akıllı algoritmayla beraber artık herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu yapabilecek yapay zeka yüklenmesi konsept düşünüyoruz.
İŞTE YAPAY ZEKALI SÜRÜ İHA'LARIN İLK GÖRÜNTÜLERİ! TIKLA VE İZLE
S-400 SİSTEMLERİ HAZIR MI?
İlk sistemin unsurlarının geldiğini söyledik. Nisan 2020 konulan hedef. Kurulması, eğitimlerinin, testlerinin yapılması gibi bir süreç var. Böylesine sofistike bir sistemin, bir de anlayış olarak Türkiye'nin alışık olmadığı bir sistemin devreye alınması zaman alacak.
İki konu var, NATO sistemine entegre edilmesi meselesi. Biz bunu NATO sistemine entegre etmeyeceğimizi, tek bölgeyi koruyacak sistem olacağını söyledik.
Anadolu gemisi, yapımı devam etmekte. Geminin içinde havuzumuz var. Üstte helikopter, uçak konuşlandırıyorsunuz. Uçak hangarınız var, çıkarma gemilerinin olduğu havuzunuz var. Gemimiz inşallah gelecek sene sonunda hizmete alınacak.
F-35 VE S-400 TARTIŞMASI
F-35 ile bir arada bulunamaz argümanı... Bir problem olmadığını söylüyoruz. Biz gerekli tedbirleri aldığımızı söylüyoruz ancak muhataplarımıza diyoruz ki, bizim aldığımız tedbirleri bilmiyorsunuz, gelin bunları bir konuşalım. İlaveten endişeye yol açan bilgileriniz varsa, tartışalım, tedbir alınması gerekiyorsa alalım. Biz sadık dost ve müttefik olarak bu konuda bizim gözümüzden kaçan bir risk unsuru varsa tartışma, tedbirini almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu konuda bir adım atılmaktan imtina edildi.
AMERİKA İKNA OLACAK MI?
'Biz başka bir şeyi tartışmayız'dan 'bakalım'a geldik. İyi niyetli masaya oturursa, karşı tarafta teknik temeli olan bir argüman varsa; biz hep söylüyoruz tedbirler de alırız. Ama bunun konuşulması, tedbirlerin ortaya konması gerekiyor. Keyfi olarak alınmış bir karar değil. İki seneye yakın patriotla ilgili görüşmeler sürdürdüm. Bizim S-400 alımımızın macerasına baktığımızda pat diye S-400 alalım diye verilmiş bir karar değil ki, bunu kendileri de biliyorlar.
İhtiyaca binaen aldığınız ve bu kadar para verdiğiniz sistemi 'biz falancanın hatrına kullanmayız' demek doğru bir yaklaşım değil. Biz görevimizi yaparız, kullanılır hale gelir. Nasıl kullanılacağı sonraki kararlardır. Biz Rusya ile de müttefiklik ilişkimiz var, Amerika ile ilişkimiz var. Biz attığımız imzalara saygılı şekilde devam etmek durumundayız. Ülke olarak da bize yakışan bir durumdur.