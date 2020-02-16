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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bölgeye operasyon için tarih vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye sınırına başlayan askeri sevkiyat hız kesmeden sürüyor. Bugün de 100 araçlık bir konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilirken, askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

16.02.2020 16:54 - Son Güncelleme: 16.02.2020 16:54
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar
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