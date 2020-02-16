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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bölgeye operasyon için tarih vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye sınırına başlayan askeri sevkiyat hız kesmeden sürüyor. Bugün de 100 araçlık bir konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilirken, askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

16.02.2020 16:54 - Son Güncelleme: 16.02.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





