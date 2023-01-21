Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Dev barış ile vergi ve prim borçları, adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik, otoyol, köprü kaçak geçiş cezaları da kapsamda olacak. Belediyelere olan su, emlak vergisi gibi borçlar da yapılandırılabilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

