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Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Vatandaşın kamuya olan borçlarına yapılandırma kolaylığı için düğmeye basıldı. Vergi, prim ve cezaların gecikme faizi silinecek, uzun vadede ödeme imkanı sağlanacak. Ödenecek tutar önemli ölçüde düşecek...

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
21.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 21.01.2023 07:42
Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Cumhuriyet tarihin en büyük yapılandırma paketi için düğmeye basıldı. Önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek paket ile vatandaşlara kamuya olan borçları için önemli kolaylık sağlanacak.

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Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

UZUN VADE İMKANI
31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Uzun vadede ödeme imkanı sağlanırken, ödenecek tutar da düşecek. Vatandaş borcundan kurtulurken, hacizler kalkacak, icra takipleri duracak.

Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Dev barış ile vergi ve prim borçları, adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik, otoyol, köprü kaçak geçiş cezaları da kapsamda olacak. Belediyelere olan su, emlak vergisi gibi borçlar da yapılandırılabilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

PEŞİNE BÜYÜK AVANTAJ
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden bir güncelleme yapılacak. Böylece borçta önemli bir düşüş yaşanacak. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Borcun üstü çiziliyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor

Bir öncekiyle aynı oran belirlenirse, peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'a kadarının silinmesi söz konusu olacak. Böylece neredeyse anaparanın biraz üstünde ödemeyle borçları kapatmak mümkün olacak.

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