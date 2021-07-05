15 Temmuz gazisi dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan: "Devletimin emrindeyim, ancak ve ancak Allah'ın dediği olur"



'TARİH GÖLBAŞI HALKINI ALTIN HARFLERLE YAZACAKTIR'

Aslan, davetlilere yaptığı konuşmada, Gölbaşı halkının 15 Temmuz'daki fedakarlıklarından bahsederek, "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası'na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren hahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz. Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır" ifadelerini kullandı.



