Boğaz'da serseri mayın alarmı! SAS Timleri tetikte! Yüzlerce mayın İstanbul'a mı geldi! Çarpıcı açıklamalar
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayın sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verildi. Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayına ilişkin "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi." demişti. Boğaz'da mayın mesaisi 7/24 devam ediyor. İstanbul'a yüzlerce mayın mı geldi! Uzmanlardan önemli açıklamalar...
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, "Ukrayna kıyılarına yaklaşık 300'den fazla mayın olduğu söyleniyor. Bu mayınlar zincirlerle dibe sabitlenmiş durumda. Mayınların deniz yüzeyinde savrulabilmesi için zincirlerinden kopması gerekir ki bu çok zor bir ihtimaldir. Onlarca hatta yüzlerce mayının İstanbul'a gelmesi gerçekçi değil." dedi.
Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'na gelebilecek mayınların tespitinin zor olmadığını söyleyen Saruhanoğlu, "Mayın tehlikesi görüldüğünde Boğaz kapatıldı, deniz trafiği durdu. SAS timlerimiz mayını etkisiz hale getirmeyi başardı. Olası bir yeni mayın tehlikesine karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacaktır. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ama bu süreçte İstanbul'da denizcilik bir süre aksayabilir." açıklamasında bulundu.