Türkiye koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe corona virüs haritası

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, son güncellemelere göre uygulamadan elde edilen İstanbul'un vaka yoğunluk haritası...

Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor.