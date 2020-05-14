Türkiye koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe corona virüs haritası
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kademeli olarak genişletilirken sokağa çıkan vatandaşların aklındaki tek bir soru var 'Nereler daha tehlikeli?' Sağlık Bakanlığı tarafından vatadanşa sunulan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla birlikte vatandaşlar bulundukları yedeki corona virüs riskini önceden görebiliyor. Sadece tek bir ilde değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki koronavirüs yoğunluğu görüntülenebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki, koronavirüs yoğunluğu haritası güncellendi. Başta vakaların en çok görüldüğü iki il olan İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin koronavirüs haritası da böylece yeniden şekillenmiş oldu. Peki koronavirüs haritasından İstanbul ve Ankara'nın son durumu ne? Ne kadar vaka var? Hangi ilçe daha tehlikeli? İşte İstanbul ve Ankara'da ilçe ilçe ve mahalle mahalle korona virüs dağılımı ve Türkiye corona virüs haritasında son durum...
14.05.2020 12:56
- Son Güncelleme: 14.05.2020 12:56
Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, son güncellemelere göre uygulamadan elde edilen İstanbul'un vaka yoğunluk haritası...
Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor.
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