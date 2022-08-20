Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı! 'Sen dünya başkanı oldun'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde 22 dönümlük arazide bağ bozumuna katıldı. Almanya'daki iş arkadaşları ile yıllardır kavga ettiğini söyleyen Durmuş, "Şimdi anlamaya başladılar, 'Erdoğan haklı' diyorlar Suriye'deki tampon bölge konusunda. Haklı olduğunu dünyaya gösterdin Başkanım. Sen dünya başkanı oldun." ifadelerini kullandı.
20.08.2022 23:39 - Son Güncelleme: 20.08.2022 23:39