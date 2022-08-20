Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı! 'Sen dünya başkanı oldun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı! 'Sen dünya başkanı oldun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde 22 dönümlük arazide bağ bozumuna katıldı. Almanya'daki iş arkadaşları ile yıllardır kavga ettiğini söyleyen Durmuş, "Şimdi anlamaya başladılar, 'Erdoğan haklı' diyorlar Suriye'deki tampon bölge konusunda. Haklı olduğunu dünyaya gösterdin Başkanım. Sen dünya başkanı oldun." ifadelerini kullandı.

20.08.2022 23:39 - Son Güncelleme: 20.08.2022 23:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da Hasan Fehmi Tekoğlu'na ait üzüm bağına geldi. Burada Tekoğlu ve aile fertlerince karşılanan Erdoğan, hediye edilen ve üzerinde isminin yazılı olduğu Manisa poşusunu taktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Daha sonra bölgede üzüm üretimi ve ticareti yapan vatandaşlarla sohbet eden, üzüm çeşitleri, üretim şartları, rekolte ve fiyatlara ilişkin bilgi alan Erdoğan, ikram edilen üzümü yedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Başkan Erdoğan ile sohbet eden bir vatandaşın cep telefonuyla yakınlarını görüntülü arayarak, "Bir de 'vatandaşa uzak' diyorsunuz. Bakın değiyorum, bu kadar yakınız, gördünüz mü? Biz halkız yani, tamam mı? Üzüm yiyoruz birlikte, vekillerimiz var." demesi gülüşmelere neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Başkan Erdoğan da görüntülü aranan kişilere el sallayarak selamlarını iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Tekoğlu'na bağdan ne kadar üzüm alacağını soran Erdoğan, "10 ton" cevabını aldı.

SON DAKİKA