Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da bağ bozumuna katıldı! ’Sen dünya başkanı oldun’

Başkan Erdoğan ile sohbet eden bir vatandaşın cep telefonuyla yakınlarını görüntülü arayarak, "Bir de 'vatandaşa uzak' diyorsunuz. Bakın değiyorum, bu kadar yakınız, gördünüz mü? Biz halkız yani, tamam mı? Üzüm yiyoruz birlikte, vekillerimiz var." demesi gülüşmelere neden oldu.