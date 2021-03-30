Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

YENİ GENELGEYE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜN VE SAATLERİ

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.