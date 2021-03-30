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Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesinin ardından milyonların gözü dün yapılan Kabine Toplantısı'ndaydı. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategorideki illerin sayısının 58'e çıktığını açıkladı. Risk haritasının kırmızıya dönmesinin ardından yeni tedbirler geldi. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi. Peki 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…

30.03.2021 10:31 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:31
Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine genelge gönderildi.

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Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

"Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

YENİ GENELGEYE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜN VE SAATLERİ
Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.