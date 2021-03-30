Koronavirüs risk haritası güncellendi! 3-4 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesinin ardından milyonların gözü dün yapılan Kabine Toplantısı'ndaydı. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategorideki illerin sayısının 58'e çıktığını açıkladı. Risk haritasının kırmızıya dönmesinin ardından yeni tedbirler geldi. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi. Peki 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…
30.03.2021 10:31
- Son Güncelleme: 30.03.2021 10:31