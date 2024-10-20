Bebek katili Özel Reyap Hastanesi ile ilgili kan donduran skandal! Diyaliz hastasına ilaç verip eziyet ettiler: Beni buradan kurtarın
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Reyap Hastanesi ile ilgili kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Dehşeti anlatan Hülya Çelikel isimli bir hasta yakını hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiğini söylerken, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti" dedi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:59Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:09
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.