Bebek katili Özel Reyap Hastanesi ile ilgili kan donduran skandal! Diyaliz hastasına ilaç verip eziyet ettiler: Beni buradan kurtarın

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.