Vav TV İzle
Haberler Güncel Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bu kişiler ev sahibi olacak

Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bu kişiler ev sahibi olacak

Her yıl yılbaşında yeni yılın para, aşk, şans ve bereket getirdiğine inanılır. Yeni başlangıçları temsil eden yılbaşında dünyanın bir çok ülkesinde farklı r,tüeller uygulanıyor. Yılbaşı kutlamaları ülkemiz dahil tüm dünyada başladı bile. Gelin birlikte ilginç ve özel yılbaşı ritüellerine göz atalım...

30.12.2022 19:53 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:53
Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak

2022 yılı acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. Peki 2023 yılı için dileğiniz ne? Bu ritüeller dünyanın bir çok yerinde uygulanıyor. Para, şans, aşk ne ararsanız o var! '2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak' deniliyor. İşte bir garip ritüeller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak

Baklagil Yeme veya Baklagil Serpme Ritüeli

Bolluk, bereket ve refahın sembolü baklagillerle başlayalım. Güney Amerika'da yapılan bu ritüele göre, yılbaşı gecesi baklagil yenir.

Ülkemizde ise bu ritüel biraz daha farklı bir şekilde düzenlenir. Baklagil taneleri özellikle de fasulyeler evin duvarlarına fırlatılır. Anadolu'da baklagil tanelerinin etrafa yayılmasının eve bereket ve bolluk getireceğine inanılır.

Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak

Nar Kırma Ritüeli

Nar kırma ritüeli kış gün dönümünün kutlandığı 21 Aralık'ta başlar.

Kutsal meyve nar, Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te yer alır. İslamiyet'e göre cennet bahçelerinde yetişen nar meyvesi, pek çok inanışta ve günümüzde doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşamı temsil eder.

Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır.

Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak

Tuz Serpme Ritüeli

Geleneklere göre tuz, kötü enerjileri kovmak için kullanılır. Kötü enerji ve ruhları evinizden uzaklaştıracak tuz, aynı zamanda uğur da getirir.

Tuz serpme ritüeli için kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmeniz yeterli.

Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bir dediğiniz iki olmayacak

Yılbaşı Ekmeği Yapma veya Ekmek Sallama Ritüeli

Ekmek ile yapılan ritüellerin anlamı ülkelerin kültürlerine göre değişir.

Mesela, İrlanda'da ekmek sallama ritüeli gerçekleştirilir. Ritüel duvara ekmek asarak gerçekleştirilir ve bu sayede yeni yılda yeni bir hayata başlayacağına inanılır.

Ermenistan'da ise yılbaşı ekmeği pişirilir. Pişirilen yılbaşı ekmeğinin içine bu güne özel bir malzeme eklenir. Bu malzeme iyi dileklerdir! Hamura şans ve iyi dilekler ekleyerek gerçekleştirilen ritüel sayesinde, yeni yıl için dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.

SON DAKİKA