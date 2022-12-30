Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bu kişiler ev sahibi olacak

Nar Kırma Ritüeli

Nar kırma ritüeli kış gün dönümünün kutlandığı 21 Aralık'ta başlar.

Kutsal meyve nar, Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te yer alır. İslamiyet'e göre cennet bahçelerinde yetişen nar meyvesi, pek çok inanışta ve günümüzde doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşamı temsil eder.

Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır.