Birbirinden ilginç yılbaşı ritüelleri! Para, şans, aşk, bolluk ve bereket isteyenler buraya! 2023 yılında bu kişiler ev sahibi olacak
Her yıl yılbaşında yeni yılın para, aşk, şans ve bereket getirdiğine inanılır. Yeni başlangıçları temsil eden yılbaşında dünyanın bir çok ülkesinde farklı r,tüeller uygulanıyor. Yılbaşı kutlamaları ülkemiz dahil tüm dünyada başladı bile. Gelin birlikte ilginç ve özel yılbaşı ritüellerine göz atalım...
Baklagil Yeme veya Baklagil Serpme Ritüeli
Bolluk, bereket ve refahın sembolü baklagillerle başlayalım. Güney Amerika'da yapılan bu ritüele göre, yılbaşı gecesi baklagil yenir.
Ülkemizde ise bu ritüel biraz daha farklı bir şekilde düzenlenir. Baklagil taneleri özellikle de fasulyeler evin duvarlarına fırlatılır. Anadolu'da baklagil tanelerinin etrafa yayılmasının eve bereket ve bolluk getireceğine inanılır.
Nar Kırma Ritüeli
Nar kırma ritüeli kış gün dönümünün kutlandığı 21 Aralık'ta başlar.
Kutsal meyve nar, Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te yer alır. İslamiyet'e göre cennet bahçelerinde yetişen nar meyvesi, pek çok inanışta ve günümüzde doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşamı temsil eder.
Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır.
Yılbaşı Ekmeği Yapma veya Ekmek Sallama Ritüeli
Ekmek ile yapılan ritüellerin anlamı ülkelerin kültürlerine göre değişir.
Mesela, İrlanda'da ekmek sallama ritüeli gerçekleştirilir. Ritüel duvara ekmek asarak gerçekleştirilir ve bu sayede yeni yılda yeni bir hayata başlayacağına inanılır.
Ermenistan'da ise yılbaşı ekmeği pişirilir. Pişirilen yılbaşı ekmeğinin içine bu güne özel bir malzeme eklenir. Bu malzeme iyi dileklerdir! Hamura şans ve iyi dilekler ekleyerek gerçekleştirilen ritüel sayesinde, yeni yıl için dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.