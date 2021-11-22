Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi.