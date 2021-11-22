Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi
Müge Anlı'da aranan geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme'nin ölümü Türkiye'ye yasa boğmuştu. Müslüme'nin ölümünde soruşturma devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda üç gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertleri ve yakınlarını sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
22.11.2021 09:30
- Son Güncelleme: 22.11.2021 09:30