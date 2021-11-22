Vav TV İzle
Haberler Güncel Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Müge Anlı'da aranan geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme'nin ölümü Türkiye'ye yasa boğmuştu. Müslüme'nin ölümünde soruşturma devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda üç gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertleri ve yakınlarını sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

22.11.2021 09:30 - Son Güncelleme: 22.11.2021 09:30
Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

İşlemleri tamamlanan kişiler, ardından Jandarma karakoluna götürüldü. Aile yakınlarının Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme! Aile bireyleri sağlık kontrolüne getirildi

Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertleri ve yakınlarını sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

SON DAKİKA