Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Kıskıvrak yakalandılar

Yapılan uzun süreli takip ve incelemede, şahısların sahte olarak oluşturdukları bahis siteleri üzerinden 50, 100, 200 lira tutarlı bahis kuponları oynattıkları veya sisteme giriş yapanlara oynamadıkları halde oynamış gibi göstererek daha sonra temin ettikler GSM hatları üzerinden bu şahıslarla iletişim kurdukları, bu şekilde iletişime geçtikleri şahıslara 40 ile 90 bin lira aralığında bahis kazançları olduğunu, ancak bu kazançları hesaplarına aktarılabilmesi için kazancın yüzde 20'lik olan vergi ödemesinin yapılması durumunda kazancın hesaplarına aktarılabileceğini söyledikleri tespit edildi.