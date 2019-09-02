Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi

Gezide, ilk defa bir pelikana dokunduğunu anlatan Erdoğan, "Ne kadar güzel bir hayvan. Buranın bu güzelliğini de keşfetmiş olduk. Pelikanları görmek isteyenler de Salda'ya gelebilir." ifadelerini kullandı.

"Sit alanını 1,5 kat artırdık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'ın bugüne kadar çevre ile ilgili her projeye destek olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı.

Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne değinen Kurum, proje ile hem israfın önlendiğini hem doğal kaynakların korunduğunu hem de istihdam oluşturulduğunu belirtti. Kurum, 2023 yılına kadar tüm şehirlerde bu projenin hayata geçirileceğini aktardı.