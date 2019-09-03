Gökyüzündeki avcı: İlk milli silahlı drone Songar! İşte! Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

IDEF'19 sonrasında en önemli gelişmelerden biri Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş sürecinin başlaması oldu. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek Songar'a bir dizi yeni yetenek ve donanım kazandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek.