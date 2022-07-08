HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! İstanbul'da kalanlar plan yapmadan önce okuyun
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar plan yapmadan önce "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında bayramın birinci ve ikinci gününde İstanbul'da yağış bekleniyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 8 Temmuz 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu