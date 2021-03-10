Bir ilde daha koronavirüs alarmı! Tüm ilçeyi sardı...
Koronavirüs salgınında normalleşme dönemi sürerken, ağır hasta sayısında artış gözleniyor. Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan bir ilden ise korkutan bir haber geldi.
Türkiye kademeli normalleşmenin sevincini yaşarken vaka sayılarındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı.9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. Gözler kısıtlamaların kaderini belirleyecek yeni risk haritasına çevrildi. İşte koronavirüs salgını ile son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Son dakika haberine göre, mavi renkli illerde azalma, kırmızı illerde artış var. Sarı renkli iller de turuncuya dönüyor. Risk haritası illerde kısıtlamaların artacağına işaret ediyor. Türkiye`nin koronavirüs risk haritasının 15 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Peki yeni haritada illeri neler bekliyor?
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan iller ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. Düşük riskli (mavi) ve orta riskli (sarı) illerde yüz yüze eğitim, okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitim-öğretime devam ediyor.
SAMSUN'DA ALARM!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve çok yüksek riskli iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu söyleyerek ilçelerin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladıklarını dile getirdi. Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini vurguladı.