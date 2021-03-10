Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli atılıyor! Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin de katılacak
Merakla beklenen gün geldi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
10.03.2021 10:42
- Son Güncelleme: 10.03.2021 10:55
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.
Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.
Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.
Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor.