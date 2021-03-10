Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi
Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Peki Akkuyu'da bugünlere nasıl gelindi? İşte projenin tarihçesi.
10.03.2021 16:54
- Son Güncelleme: 10.03.2021 16:57
Başkan Erdoğan "Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak" dedi. Putin ise, 2 ülke arasındaki dostluğun pekişeceğini belirtti ve "Yeni bir dönem başlıyor" dedi.