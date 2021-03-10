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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Peki Akkuyu'da bugünlere nasıl gelindi? İşte projenin tarihçesi.

10.03.2021 16:54 - Son Güncelleme: 10.03.2021 16:57
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Başkan Erdoğan "Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak" dedi. Putin ise, 2 ülke arasındaki dostluğun pekişeceğini belirtti ve "Yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

PROJENİN TARİHÇESİ
Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde bugünlere nasıl gelindi? İşte projenin tarihi ve bugüne gelinen süreçte yaşananlar.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Türkiye'nin kendi topraklarında nükleer güç santrali inşa etme niyeti 1960'larda ortaya çıkmıştır. 1995 yılında Türkiye, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Anlaşma'yı imzalayan ilk ülkelerden biri oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Hemen ardından ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimin inisiyatifini eline alan ve personel yetiştirmeye başlayan Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu.