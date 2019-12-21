Başkan Erdoğan 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı: Tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı. Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar, karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi 'boş atıp dolu tutma' yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.
REKOR BEKLİYORUZ
Atalarımız "Bal bal demekle ağız tadlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzede 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre şirket artışları yaşandı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz tutanlar maalesef yok sattı. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz. Cari fazla verir hale geldik.
Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Son açıklana verilerle hamdolsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü.
BÜTÇE İÇİN TEŞEKKÜR
Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. İktidar oylamada nasıl oy aldığını ispatlamış, muhalefet liğme liğme dökülmüştür. Tüm emeği olan bakan arkadaşlarımıza, başta Cumhur İttifakı olmak üzere tüm grup başkan vekil ve yardımcılarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz.