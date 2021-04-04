27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...
Türkiye 1 Mart'ta kademe kademe normalleşmeye geçmesinin ardından vaka patlaması yaşadı. Her geçen gün artan vaka sayısı son 24 saatte 45 bine dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart - 2 Nisan arasında illere göre 100 bin vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı harita ile beraber en çok vakanın görüldüğü 5 il de belli olmuş olurken İstanbul'daki artış şoke etti. Öte yandan uzmanlar "Ülke genelinde tespit edilebilen vaka sayısı 40 bine ulaştı ancak asemptomatik ve tespit edilemeyen hastaları da hesaba kattığınızda bu rakamın 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. İşte detaylar...
04.04.2021 09:26
- Son Güncelleme: 04.04.2021 09:26
Son dakika haberine göre; Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı. Buna göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan vaka sayıları 5 şehirde dikkat çekti.
Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu.