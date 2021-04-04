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27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

Türkiye 1 Mart'ta kademe kademe normalleşmeye geçmesinin ardından vaka patlaması yaşadı. Her geçen gün artan vaka sayısı son 24 saatte 45 bine dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart - 2 Nisan arasında illere göre 100 bin vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı harita ile beraber en çok vakanın görüldüğü 5 il de belli olmuş olurken İstanbul'daki artış şoke etti. Öte yandan uzmanlar "Ülke genelinde tespit edilebilen vaka sayısı 40 bine ulaştı ancak asemptomatik ve tespit edilemeyen hastaları da hesaba kattığınızda bu rakamın 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. İşte detaylar...

04.04.2021 09:26 - Son Güncelleme: 04.04.2021 09:26
27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

Son dakika haberine göre; Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı. Buna göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan vaka sayıları 5 şehirde dikkat çekti.

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27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu.

27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.

27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

27 Mart - 2 Nisan vaka sayısı belli oldu! Durum vahim! Gerçek vaka sayısı sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra...

İZMİR - 218,88
İzmir'de son durum iç açıcı değil. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak duyuruldu.