Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan umutlandıran 'maske' açıklaması: "Birtakım rahatlamalar olabilir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak" sözlerinin ardından Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. İlhan, "Kapalı alanlardaki maske takmamayla ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak" açıklamasında bulunmuştu.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.
Vaka sayısının 5 binin altına düşmesini değerlendiren İlhan, "Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün." diye konuştu.
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İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.