Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan umutlandıran 'maske' açıklaması: "Birtakım rahatlamalar olabilir"

Vaka sayısının 5 binin altına düşmesini değerlendiren İlhan, "Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün." diye konuştu.