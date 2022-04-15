🎊23 NİSAN MESAJLARI - SÖZLERİ! Atatürk’ün 23 Nisan hakkında bilinmeyen sözleri! 23 Nisan 2022 en güzel anlamlı resimli kısa uzun kutlama mesajları, şiirleri!

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."