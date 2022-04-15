🎊23 NİSAN MESAJLARI - SÖZLERİ! Atatürk'ün 23 Nisan hakkında bilinmeyen sözleri! 23 Nisan 2022 en güzel anlamlı resimli kısa uzun kutlama mesajları, şiirleri!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında bu sene de kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar merakla 23 Nisan şiirleri ve kutlama sözleri - mesajlarıyla ilgili araştırma yapıyor. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bayramı için kısa, uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık şiirleri, mesajları ve Atatürk'ün sözlerini haberimizde sizler için derledik. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Şimdi vatandaşlar internette 23 Nisan şiirleri ve kutlama sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. İşte en güzel 23 Nisan mesajları...
EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI!
"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"
"Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."