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8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji'den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de yerel kuvvetli sağanaklarla hissedilecek. Muğla'da şiddetli yağış riskine dikkat çeken uzmanlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını öneriyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken buzlanma ve sis olaylarına karşı da sürücüler uyarıldı. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:56
8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, birçok bölgede yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Yağışlı Hava Türkiye Genelinde Etkili Olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağış bekleniyor.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Yağışlar kıyı Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın batısı için yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak yağış uyarısında bulundu.

Muğla'nın merkez ve doğu kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Sıcaklık ve Rüzgar Durumu

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Ancak Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Buzlanma ve Sis Uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu bölgelerde sürücülerin trafikte dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi

Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis görülebilir.

İstanbul: 15°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur.
Çanakkale: 16°C, Kuvvetli sağanak yağış.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Ege Bölgesi

Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İzmir, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın doğu kesimlerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

İzmir: 16°C, Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış.
Muğla: 12°C, Şiddetli sağanak yağış.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Antalya: 17°C, Kuvvetli sağanak yağış.
Adana: 20°C, Aralıklı sağanak yağış.

8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey ve batısında yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: -1°C, Karla karışık yağmur ve kar.
Van: 10°C, Parçalı bulutlu.

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