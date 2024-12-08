8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, birçok bölgede yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yağışlı Hava Türkiye Genelinde Etkili Olacak
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar kıyı Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın batısı için yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak yağış uyarısında bulundu.
Muğla'nın merkez ve doğu kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Sıcaklık ve Rüzgar Durumu
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve Sis Uyarısı
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu bölgelerde sürücülerin trafikte dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis görülebilir.
İstanbul: 15°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur.
Çanakkale: 16°C, Kuvvetli sağanak yağış.
Ege Bölgesi
Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İzmir, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın doğu kesimlerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
İzmir: 16°C, Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış.
Muğla: 12°C, Şiddetli sağanak yağış.
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Antalya: 17°C, Kuvvetli sağanak yağış.
Adana: 20°C, Aralıklı sağanak yağış.