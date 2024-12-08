8 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji’den 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı: Kar geliyor mu? İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, birçok bölgede yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışlı Hava Türkiye Genelinde Etkili Olacak



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar kıyı Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın batısı için yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak yağış uyarısında bulundu. Muğla'nın merkez ve doğu kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.