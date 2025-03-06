SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Grand Kartal Otel'deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi'nin yangın minderi patlamış

Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu'na sunum yaptı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde Bolu Belediyesi'nin yangın minderinin patladığı, yangın tüpünün olmadığı, otelde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin bulunmadığı tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 09:43
Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangından hemen sonra bakanlığın iki müfettiş görevlendirip otelde inceleme yaptığını, hazırlanan raporun savcılık ile de paylaşıldığını belirtti. Aktürk, 15 eksiğin sıralandığı rapor ile ilgili şu bilgileri verdi:

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

YANGIN TÜPÜ YOK
Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

Bunun üzerine milletvekilleri otelde inceleme yaparken yetkililerin 'yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyecekti' bilgisinin paylaşıldığı belirtti.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOK
Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangın algılama sistemleri var fakat çalışır vaziyette değil. Kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliği yok. Binanın ahşap yapısı yangının hızla ilerlemesine neden olmuş.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

PLAN DA GÜNCELLENMEMİŞ
2020 tarihli Acil Durum Planı güncellenmemiş, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesi yapılmamış. Müşteri ve ziyaretçiler acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmemiş.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

UZMAN DA HEKİM DE YOK
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirmesi yapılmamış.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

KURTARMA MİNDERİ PATLAMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

MERDİVEN REZALETİ

Geçtiğimiz günlerde otelde incelemede bulunan milletvekilleri izlenimlerini komisyonda paylaştı. Milletvekilleri en büyük şaşkınlığı bir çocuğun bile zor geçeceği otelin merdivenlerini görünce yaşadı.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

Milletvekilleri, "Orada biz kendi cep telefonlarımızın ışıklarıyla bile ortamda herhangi bir görüş açısı yakalayamadık.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

Çok dar, karanlık, izbe bir yangın merdiveni olması da burada tahliyeyi zorlaştırdığı gibi vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet vermiştir. Bunu çizen kişi mühendis olamaz" dediler.

Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün "az tehlikeli" gruba girdiğini, bu nedenle otelde denetim yapılmadığını belirterek, "Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var.

Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir" diye konuştu.