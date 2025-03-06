Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında şok detay! Bolu Belediyesi’nin yangın minderi patlamış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, turizm sektörünün "az tehlikeli" gruba girdiğini, bu nedenle otelde denetim yapılmadığını belirterek, "Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var.

Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir" diye konuştu.