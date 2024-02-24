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Berat Kandili sözleri ve mesajları! BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları

Berat Kandili, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan ve Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. "Berat" Arapça kökenli bir kelime olup günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete ulaşma gibi anlamlara gelmektedir. Bu özel gecede, müminlerin tövbeleri kabul edilir, rızıklar dağıtılır ve şifalar bahşedilir. Bu vesileyle sevdiklerine, akrabalarına ve dostlarına anlamlı mesajlar göndermek isteyenler için kısa, uzun, resimli, hadisli ve dualı mesaj seçenekleri araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:25 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:29
Berat Kandili sözleri ve mesajları! BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları 1

Bu özel geceyi, uzaklarda olan sevdiklerinizle paylaşmanın ve onlara manevi bir yakınlık hissettirmenin en güzel yollarından biri, anlamlı kandil mesajları göndermektir. Kalpten gelen dilekler, dualar ve iyi niyetler içeren tüm mesajlar haberimizde detaylıca yer almaktadır.

Berat Kandili sözleri ve mesajları! BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları 2

BERAT KANDİLİ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

"Berat Kandili'nin, hayatınıza huzur, kalbinize huzur, evinize bereket getirmesini dilerim. Dualarınız kabul, tövbeleriniz makbul olsun."

Berat Kandili sözleri ve mesajları! BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları 3

"Berat Kandili vesilesiyle, kalplerimizin arınmasını ve dualarımızın kabulünü dilerim. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gece geçirmenizi temenni ederim."

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