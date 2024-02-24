Berat Kandili sözleri ve mesajları! BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları

Berat Kandili, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan ve Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. "Berat" Arapça kökenli bir kelime olup günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete ulaşma gibi anlamlara gelmektedir. Bu özel gecede, müminlerin tövbeleri kabul edilir, rızıklar dağıtılır ve şifalar bahşedilir. Bu vesileyle sevdiklerine, akrabalarına ve dostlarına anlamlı mesajlar göndermek isteyenler için kısa, uzun, resimli, hadisli ve dualı mesaj seçenekleri araştırılmaya başlandı.