Tevbe Suresi, Kur'an-ı Kerim'in doksan dokuzuncu suresidir ve toplam 129 ayetten oluşur. Tevbe ve istiğfar kapsamında okunabilecek önemli surelerdendir. Berat FGecesi gibi özel gecelerde ya da herhangi bir zamanda okunabilir. Sureyi okurken, niyetin samimi olması ve Allah'a yönelik derin bir içsel yönelim içinde olmak önemlidir. Tevbe ve İstiğfar dualarının okunması, bireyin kendi iç dünyasında bir muhasebe yapmasına ve manevi bir arınma yaşamasına vesile olur. Berat Gecesi veya herhangi bir zamanda bu duaları okuyarak, Allah'ın sonsuz merhametine ve affına sığınmak müminler için büyük bir fırsattır. Peki Berat Gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
Berat Gecesi nasıl tövbe edilir, tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nasıl soruları, ibadetlerin faziletinin en hat safhada sayıldığı mübarek Berat Gecesi'nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle ibadetle dolu geçirilecek özel gün hakkında bir çok soru gündeme geliyor. İşte Kadir Gecesi tövbesi hakkında merak edilenler.
BERAT GECESİNDE TÖVBE ETMEK
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisinde, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyurmuştur. Bunun anlamı, "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.
İstiğfârlardan en bilineni, Peygamberimizin (s.a.v.) bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" şeklinde okunur.