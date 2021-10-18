Vav TV İzle
Haberler Güncel Afrika'nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu! Boko Haram'a bomba yağacak

Afrika'nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu! Boko Haram'a bomba yağacak

Yerli ve Milli üretim olan İHA ve SİHA'ya talipler her geçen gün artıyor. Suriye'de ve Azerbaycan'da başarılı operasyonlarda kullanılan İHA ve SİHA Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın kıtanın "devi" olarak nitelendirilen Nijerya'ya da ihraç edileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan 4 günlük Afrika gezisinde Nijerya'yı ziyaret edecek. İşte haberin detayları....

18.10.2021 09:23 - Son Güncelleme: 18.10.2021 09:23
Afrika’nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA’larına talip oldu! Boko Haram’a bomba yağacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya'ya gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afrika’nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA’larına talip oldu! Boko Haram’a bomba yağacak

Erdoğan bu temaslarıyla birlikte Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olacak.

Afrika’nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA’larına talip oldu! Boko Haram’a bomba yağacak

Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ve Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri güçlendireceği değerlendirilen ziyaret, kıtanın Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi.

Afrika’nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA’larına talip oldu! Boko Haram’a bomba yağacak

Türkiye'nin ekonomiden eğitime her alanda önemli yatırımlar yaptığı Afrika, geleceğini adeta Türkiye'de arıyor.

Afrika’nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA’larına talip oldu! Boko Haram’a bomba yağacak

Erdoğan'ın Afrika turundaki son durağı Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin ürettiği İha ve Siha'lara talip oldu.

SON DAKİKA