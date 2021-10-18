Afrika'nın devi Nijerya, Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu! Boko Haram'a bomba yağacak
Yerli ve Milli üretim olan İHA ve SİHA'ya talipler her geçen gün artıyor. Suriye'de ve Azerbaycan'da başarılı operasyonlarda kullanılan İHA ve SİHA Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın kıtanın "devi" olarak nitelendirilen Nijerya'ya da ihraç edileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan 4 günlük Afrika gezisinde Nijerya'yı ziyaret edecek. İşte haberin detayları....
18.10.2021 09:23
- Son Güncelleme: 18.10.2021 09:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya'ya gitti.
Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ve Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri güçlendireceği değerlendirilen ziyaret, kıtanın Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi.