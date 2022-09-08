Vav TV İzle
Haberler Güncel Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

Belediyeye personel alımı başladı. İş arayan binlerce kişi konu hakkında detayları merak ediyor. 13 farklı meslekten yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor. İşte belediye personel alımı başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler..

takvim.com.tr
08.09.2022 17:44 - Son Güncelleme: 08.09.2022 17:44
Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda en az lise mezunu personel alımı yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

BELEDİYE PERSONEL ALIMI KADROLARI

Arşivci
Park ve Bahçe İşçisi
Şoför
Zabıta
Temizlik İşleri Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Memur

Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKALYINIZ

Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

BELEDİYEDE İŞE GİRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Bu işlerin bazılarında KPSS şartı aranırken kimilerinde ise KPSS şartı bulunmamaktadır. İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanlarında farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı duyurulmakta.

Belediyeye 13 farklı meslekten personel alımı başladı! 7 bin TL maaşla KPSS şartsız en az lise mezunu memur alımı! Son başvuru yarın!

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞINI KİM VERİYOR?

Belediyelerdeki memurlar, merkezî bütçeye dahil olmadıkları için maaşlarını İller Bankası'ndan belediyelere gönderilen paydan alıyor. Gelen para da belediye başkanlarının inisiyatifi ile harcanıyor.

SON DAKİKA