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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

23.10.2022 23:25 - Son Güncelleme: 23.10.2022 23:25
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 7°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak? | 24 Ekim 2022 hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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