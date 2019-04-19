Behzat Uygur'dan İmamoğlu'nu parlatan ünlülere tokat gibi cevap!

Alelacele mazbatası verilerek göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun İBB binasındaki ilk gününde çekilen ve "İmamoğlu'nun ilk icraatı tabldotu eşitlemek oldu" şeklinde yayılan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, İmamoğlu mutfak yerine çay ocağına gidip 'bugün yemekte ne var' diyor, görevli ise 'herkese musakka, size antrikot var' cevabını veriyor. İmamoğlu da buna itiraz ediyor. Ancak İmamoğlu'nun musakkalı mütevazılık yalanı elinde patladı. Çünkü İBB Yemekhanesi'nde İBB Başkanı da dahil olmak üzere tüm personele aynı yemek çıkıyor