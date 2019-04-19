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2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

Berat Kandili geldi çattı. Bugün Berat Kandili mesajlarını haberimizde toparladık. Berat Kandili müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu gece Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları ve Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

19.04.2019 10:12 - Son Güncelleme: 19.04.2019 10:18
2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

Berat Kandili bu sene 19 Nisan Cuma günü yani bugün müslümanlar tarafından kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Berat Kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız; İşte 2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları ve Whatsapp Facebook kandil mesajı haberimizde

2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğacak ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

Bu önemli kandil gecesini dua ve namazla ibadetlerle geçirmek farzdır. Sizler için Berat Kandili mesajlarını kısa ve özlü güzel sözlerle resimli olarak hazırladık. 19 Nisan cuma gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın.

2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

-Berat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller.. *Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..

2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

-Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

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