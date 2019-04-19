2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız

Berat Kandili bu sene 19 Nisan Cuma günü yani bugün müslümanlar tarafından kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Berat Kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız; İşte 2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları ve Whatsapp Facebook kandil mesajı haberimizde