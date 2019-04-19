2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları - Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız
Berat Kandili geldi çattı. Bugün Berat Kandili mesajlarını haberimizde toparladık. Berat Kandili müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu gece Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları ve Whatsapp Facebook kandil mesajı için tıklayınız. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
19.04.2019 10:12
- Son Güncelleme: 19.04.2019 10:18
Berat Kandili bu sene 19 Nisan Cuma günü yani bugün müslümanlar tarafından kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Berat Kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız; İşte 2019 Berat Kandili yeni SMS cep telefonu kısa mesajları ve Whatsapp Facebook kandil mesajı haberimizde
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