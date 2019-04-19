AÖF sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final tarihi ne zaman?
AÖF sınav sonuçları için araştırmalara devam ediyor. 13-14 Nisan'da gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi vize sınavına katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak sonuçların tarihi belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF sınavlarına katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. 13-14 Nisan'da yapılan bahar dönemi vize sınavının ardından yaklaşık bir hafta geçmesi ile birlikte öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖF final tarihi ne zaman?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 10 gün içerisinde açıklandığını göz önünde bulundurursak, 13-14 Nisan'a yapılan sınavın sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÖF FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınaıv 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileek.
Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.