AÖF sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final tarihi ne zaman?

AÖF FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınaıv 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileek.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.