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Haberler Güncel Selçuk Bayraktar SİHA'larla ilgili Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Selçuk Bayraktar SİHA'larla ilgili Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

BAYKAR'ın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, SİHA'lar ile ilgili Reuters'a verdiği röportajda "Tüm dünya müşterimiz haline geldi" dedi. Bununla birlikte Bayraktar, devam eden ve gelecekteki projelerini anlattı.

31.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 31.05.2022 11:33
Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Ukrayna'nın Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla imha etmesi "tüm dünyayı" müşteri haline getirdi.

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Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

"BÜTÜN DÜNYA MÜŞTERİMİZ HALİNE GELDİ"
Baykar'ı kardeşi Haluk Bayraktar ile birlikte yöneten Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının, teknolojinin, modern savaşta nasıl devrim yarattığını gösterdiğini söyledi.

Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFest'te yeni Akıncı insansız hava aracının yanında Reuters'e demeç veren Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bütün dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

UKRAYNA'DA VATANSEVER BİR ŞARKIYA KONU OLDU
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 7 bin 500 metre yüksekliğe süzülerek lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve topçuları yok edebilen TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünü baltalamaya yardımcı oldu. Bununla birlikte, Bayraktar başarısıyla o kadar ünlendi ki, Ukrayna'da "Bayraktar, Bayraktar" adlı Rus birlikleriyle alay eden vatansever bir hit şarkıya da konu oldu.

Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

PUTİN'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Bunun ötesinde, Bayraktar insansız hava araçları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekti ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyunda en az 45 kez bunu dile getirdi.

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