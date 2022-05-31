Selçuk Bayraktar SİHA'larla ilgili Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor
BAYKAR'ın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, SİHA'lar ile ilgili Reuters'a verdiği röportajda "Tüm dünya müşterimiz haline geldi" dedi. Bununla birlikte Bayraktar, devam eden ve gelecekteki projelerini anlattı.
Ukrayna'nın Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla imha etmesi "tüm dünyayı" müşteri haline getirdi.
"BÜTÜN DÜNYA MÜŞTERİMİZ HALİNE GELDİ"
Baykar'ı kardeşi Haluk Bayraktar ile birlikte yöneten Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının, teknolojinin, modern savaşta nasıl devrim yarattığını gösterdiğini söyledi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFest'te yeni Akıncı insansız hava aracının yanında Reuters'e demeç veren Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bütün dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.
UKRAYNA'DA VATANSEVER BİR ŞARKIYA KONU OLDU
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 7 bin 500 metre yüksekliğe süzülerek lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve topçuları yok edebilen TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünü baltalamaya yardımcı oldu. Bununla birlikte, Bayraktar başarısıyla o kadar ünlendi ki, Ukrayna'da "Bayraktar, Bayraktar" adlı Rus birlikleriyle alay eden vatansever bir hit şarkıya da konu oldu.