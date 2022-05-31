Selçuk Bayraktar SİHA’larla ilgili Reuters’a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

UKRAYNA'DA VATANSEVER BİR ŞARKIYA KONU OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 7 bin 500 metre yüksekliğe süzülerek lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve topçuları yok edebilen TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünü baltalamaya yardımcı oldu. Bununla birlikte, Bayraktar başarısıyla o kadar ünlendi ki, Ukrayna'da "Bayraktar, Bayraktar" adlı Rus birlikleriyle alay eden vatansever bir hit şarkıya da konu oldu.