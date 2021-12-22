Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi
Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla "Acil Kullanım Onayı" verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan TURKOVAC'ın, Faz 1 aşamasına Kasım 2020'de, Faz-2 aşamasına da Şubat 2021'de geçildi.
22.12.2021 16:47
- Son Güncelleme: 22.12.2021 16:58
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ının ardından salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı
Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu
Geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan yerli aşının hayvanlar üzerinde denendiği klinik öncesi (preklinik) aşaması Ekim 2020'de başarıyla tamamlandı.