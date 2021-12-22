Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Daha sonra yerli aşı, Kasım 2020'de başlanan Faz-1 çalışması kapsamında 44 gönüllüye uygulandı. Yerli aşının 250 gönüllüyle yürütülen Faz-2 kapsamındaki ilk dozu ise 10 Şubat 2021'de yapıldı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Faz-3 çalışmasına geçildi.