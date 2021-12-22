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Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla "Acil Kullanım Onayı" verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan TURKOVAC'ın, Faz 1 aşamasına Kasım 2020'de, Faz-2 aşamasına da Şubat 2021'de geçildi.

22.12.2021 16:47 - Son Güncelleme: 22.12.2021 16:58
Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ının ardından salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı

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Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu

Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan yerli aşının hayvanlar üzerinde denendiği klinik öncesi (preklinik) aşaması Ekim 2020'de başarıyla tamamlandı.

Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Daha sonra yerli aşı, Kasım 2020'de başlanan Faz-1 çalışması kapsamında 44 gönüllüye uygulandı. Yerli aşının 250 gönüllüyle yürütülen Faz-2 kapsamındaki ilk dozu ise 10 Şubat 2021'de yapıldı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Faz-3 çalışmasına geçildi.

Aşı üreten 9 ülkeden birisi olduk! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC 20 ayda seri üretim aşamasına geldi

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 kapsamındaki ilk dozu, 22 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Ankara Şehir Hastanesindeki programda yapıldı.

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