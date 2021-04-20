Bayram planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük yasak olacak mı?
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük yasak olacak mı? Bayramda tatil planı yapmak isteyenler Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabını sorguluyor. Ramazan ayında 2 haftalık süreçte kısmi kapanma uygulanırken gözler sonraki 2 haftaya ve Ramazan Bayramı'na çevrildi. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük yasak olacak mı? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Ramazan Bayramı ile ilgili yasak kararlarının alınıp alınmadığı araştırılıyor. Sosyal medyada yer alan iddialardan birisi de Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma oldu. Koronavirüs vakalarında yaşanan rekor artış nedeniyle gözler yasak kararlarına çevrildi.
TAM KAPANMA DÜŞÜNÜLMELİ
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAPANMA ÇAĞRISI
Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, TTB UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu imzasıyla sürdürülebilir kapanma çağrısı yapıldı.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;
Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.