Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.
20.04.2021 16:26
- Son Güncelleme: 20.04.2021 16:33
Barış Kartalı Programı çerçevesinde Türkiye, Amerikan Boeing firmasından dört adet B737 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ve bir adet Yer Destek Sistemi satın almaktadır. Söz konusu programda TUSAŞ ile Boeing firması arasında 28 Ocak 2004'de "Modifikasyon, Sistem Yerleşimi, Kontrol, Test ve Teslim" işlemlerini kapsayan bir alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.