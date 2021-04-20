RAMAZAN İMSAKİYE
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.

20.04.2021 16:26 - Son Güncelleme: 20.04.2021 16:33
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Nisan'da Romanya hava sahasındaki görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı gerçekleştirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyetinin de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İspanya'daki CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildiriminin sağlandığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasında B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nın (HİK) tedarikine yönelik imzalanan sözleşme, 23 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Barış Kartalı Programı çerçevesinde Türkiye, Amerikan Boeing firmasından dört adet B737 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ve bir adet Yer Destek Sistemi satın almaktadır. Söz konusu programda TUSAŞ ile Boeing firması arasında 28 Ocak 2004'de "Modifikasyon, Sistem Yerleşimi, Kontrol, Test ve Teslim" işlemlerini kapsayan bir alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! E-7T HİK uçağı ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti

Program çerçevesinde ilk uçağın işlemleri Boeing-Seattle tesislerinde, diğer üç uçak işlemleri ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir.