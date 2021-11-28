Adnan Oktar'ın kediciği manken Serap Akıncıoğlu'na şok! Soruşturma başlatıldı!
Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Serap Akıncıoğlu sert kayaya çarptı. Akıncıoğlu, MHP İlçe Başkanlığı'na giderek siyasi destek istedi. MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu Serap Akıncıoğlu'ndan şikayetçi olunca manken kedicik hakkında soruşturma başlatıldı.
28.11.2021 18:20
- Son Güncelleme: 28.11.2021 18:20
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı.
KEDİCİĞİN PROPAGANDASI
Davada 4,5 yıl hapis cezası alan, ancak cezası kesinleşmediği için cezaevine konulmayan Serap Akıncıoğlu, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe MHP İlçe Başkanlığına gitti.